يوتيوب يعلن عن وسائل جديدة تسمح بزيادة عائدات منشئى المحتوى

جدة - نرمين السيد - وذكرت المنصة -فى منشور لها نقله موقع "ذا فيرج" التقنى، اليوم الخميس- أن الوسائل الجديدة تُمكن منشئى المحتوى من استثمار المحتوى الخاص بهم والتفاعل مع المشاهدين وإنشاء أفكار جديدة لقنواتهم.
وتتضمن الآليات الجديدة مزايا لخاصية "يوتيوب شورت"، بالإضافة إلى أدوات جديدة هذا العام؛ منها طرح تأثيرات فيديو جديدة وإمكانيات التحرير والقدرة على الرد على التعليقات من خلال إنشاء مقطع قصير، تمامًا كما يفعل منشئو المحتوى على التطبيق الشهير تيك توك TikTok.
بالإضافة إلى ذلك، يبحث يوتيوب فى دمج تقنيات جديدة مثل البلوكتشين والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) للسماح لمنشئى المحتوى ببيع مقاطع فيديو أو صور أو أعمال فنية فريدة يمكن التحقق منها.
كما يقدم يوتيوب مجموعة من الميزات الأخرى هذا العام ستساعد المبدعين فى إنشاء محتوى جديد؛ إذ ستتم إضافة رؤى جديدة إلى "يوتيوب استديو" تقول الشركة إنها ستساعد المبدعين على فهم كيفية تفاعل المشاهدين مع جهات الاتصال الخاصة بهم وتساعد فى إطلاق أفكار لمقاطع فيديو جديدة.
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