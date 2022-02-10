جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن التقرير هو الأول فى عهد الرئيس التنفيذى الجديد باراج أغراوال بعد تنحى جاك دورسى من منصبه فى نوفمبر.
ووصلت الإيرادات إلى 1.57 مليار دولار مقابل 1.58 مليار دولار المتوقعة.
وتأثرت إيرادات تويتر فى الربع الرابع بالتباطؤ فى إنفاق المعلنين فى الأسبوعين الأخيرين من هذه الفترة، لكن الإنفاق انتعش بالانتقال إلى الربع الأول من العام الحالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرباح تويتر أقل من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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