6 رحلات مأهولة إلى الفضاء لاستكمال بناء محطة فضائية

جدة - نرمين السيد - تخطط الصين لإطلاق 6 رحلات فضائية مأهولة خلال العام الجارى، لاستكمال بناء محطتها الفضائية ومشاهدة أول رحلة لصاروخ لونج مارش-6 أيه، وهو أول صاروخ حامل فى البلاد يعمل بمحرك صلب وسائل.





وذكرت وكالة "شينجوا" الصينية، أن ذلك الكشف جاء على لسان ما تاو نائب مدير إدارة الفضاء بشركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.

وقالت الوكالة إن الصين نفذت 55 مهمة إطلاق فضائية خلال العام الماضى، حيث احتل هذا الرقم المرتبة الأولى فى العالم، وبلغ إجمالى حمولتها من المركبات الفضائية التى تم إطلاقها 191.19 طن بزيادة قدرها 85.5% على أساس سنوى.

وأضافت أنه فى عام 2021، شهد العالم 146 عملية إطلاق فضائى، وهو أعلى رقم منذ عام 1957، حيث تم إطلاق 1846 مركبة فضائية فى الفضاء.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة نفذت 51 مهمة إطلاق فضائية فى عام 2021، وبلغ إجمالى حمولة المركبات الفضائية التى تم إطلاقها 403.34 طن.