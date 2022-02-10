شاومى تستعد لطرح هاتف جديد بسعر رخيص.. تعرف على مواصفاته

جدة - نرمين السيد - Redmi 10A ويحمل هاتف شاومى الجديد اسم "Redmi 10A" والذى يأتى بشاشة يبلغ قياسها 6.52 بوصة، ذات دقة 720 × 1640 بيكسل، تتميز الشاشة بتصميم نوتش على شكل قطرة الماء وبها كاميرا سيلفى. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر 13 ميجابيكسل و2 ميجابيكسل، وسيحتوى الهاتف على كاميرا سيلفى بدقة 5 ميجابيكسل تدعم أيضًا مكالمات الفيديو. ذاكرة وبطارية هاتف Redmi 10A ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 3 جيجابايت وسيوفر مساحة تخزين داخلية 32 جيجابايت، وستكون قابلة للتوسيع حتى 512 جيجابايت باستخدام فتحة بطاقة الذاكرة الخارجية المخصصة. ويحتوى "Redmi 10A" على بطارية بسعة كبيرة حيث تبلغ 5100 ميللى أمبير تدعم الشحن عبر منفذ microUSB 2.0.

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