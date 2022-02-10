ما لا تعرفه عن أيام العقارب فى السعودية (صور)

جدة - نرمين السيد - موسم العقارب

وأكد الباحث فى علوم الطقس والمناخ عبد العزيز الحصينى، أن اليوم الخميس يعد هو أول أيام العقارب، وأن نوء العقارب ليس نجما إنما هى صفة تتصف بها هذه الأيام.

أنواع العقارب

وأوضح أن نوء العقارب هو ثلاثة منازل سعد الذابح العقرب الأولى يطلق عليه "السم"، بينما سعد بلع العقرب الثانية يطلق عليه "الدم"، فيما سعد السعود العقرب الثالثة فهو "الدسم"، وهذه المنازل لها من أسمائها نصيب، وعدد أيامها 39 يوماً، وفقا لما جاء فى "العربية".

وأضاف أنه خلال تلك الأيام تعد هى ظنة البرد متى هبت رياح باردة أصلها قطبى أو سيبيرى.

وأشار إلى أن سعد الذابح وسعد بلع يأتوا خلال فصل الشتاء، بينما سعد السعود من فصل الربيع ويغلب عليها اعتدال الأجواء.

صفات موسم العقارب

وكشف حقيقة عن موسم العقارب والذى يشتهر بهجمات البرد الشديدة على فترات متباعدة، إذا هبت فيه رياح شمالية أو شمالية شرقية باردة، كما أن هذا الموسم سيشهد هطول أمطار على مناطق عدة فى السعودية، وتتم فيه بذرة الست ويورق الخوخ والمشمش واللوز والرمان وكذلك يتم فيه تلقيح النخيل.