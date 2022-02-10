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جدة - نرمين السيد - البطل الذى نتحدث عنه هو "كلبه" الوفى الذى وجده المشيعين والمعزين بينهم، كأنه يودع صاحبه بعد عشرة حياة من الزمن على الرغم من أنها قصيرة إلا أن الوفاء كان عنوانها.
وهزت صورة الكلب، الذى عرض موقع "فبراير"، المغربى فيديو له المشيعين للجنازة، إذ لمس البعض الكلب كأنهم يقدمون له العزاء فى حين كان يرقد على الأرض يراقب ما ألم بصاحبه.
وشيعت جنازة الطفل ريان عصر الاثنين الماضى، فى جنازة مهيبة، والذى كان توفى الطفل المغربى ريان، بعد سقوطه فى البئر التى يمتلكها والده، إذ علق عند مسافة داخله تبلغ 32 مترا، وظل حيا لأيام، إلى أن جرى إخراج جسده بعد 5 أيام من أعمال الحفر للوصول إليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكاية لن تنتهى.. قصة وفاء كلب الطفل ريان الذى شيع جنازته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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