طريقة عمل البيتزا السريعة فى المنزل بخطوات سهلة

جدة - نرمين السيد - ومن مكونات بسيطة وخلال وقت قصير قدمى على مائدتك ألذ بيتزا، تعرفى على طريقة عمل البيتزا السريعة الشهية جدا.

وتعد البيتزا من أهم الأطباق الإيطالية، وبإمكانك تحضيرها بالمنزل بطريقة سريعة بدون تخمير.

طريقة عمل البيتزا السريعة:

المقادير:

- نصف كيلو دقيق.

- ملعقة صغيرة خميرة فورية.

- 3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون.

- ملعقة صغيرة مملح.

- ملعقة صغيرة زعتر.

- ملعقة صغيرة سكر أبيض.

- ربع لتر ماء دافئ.

أما طريقة التحضير فهى كالتالى:

أولا يخلط الدقيق مع الملح والسكر.

ثم يضاف الزعتر والخميرة وتخلط المكونات جيدا وتعجن.

بعد ذلك تترك العجينة لمدة لا تقل عن 10 دقائق ويتم إحضار صينية وتدهن بالزيت.

وبعدها تفرد العجينة ويضاف إليها الصلصة ويرش عليها القليل من الزعتر، ويضاف لها الخضروات المختلفة والجبن الموتزاريلا.

أخيرا توضع الصينية بالفرن على درجة حرارة مرتفعة لمدة لا تقل عن الثلث ساعة حتى تنضج البيتزا.

وهناك طريقة أخرى لعمل عجينة البيتزا السريعة:

المقادير:

- ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة.

- كوب من الماء الدافئ.

- نصف ملعقة كبيرة من السكر.

- ملعقة كبيرة من الزيت.

- 2 كوب ونصف من الدقيق.

مقادير صوص البيتزا:

- ثلث كوب من زيت الزيتون.

- 2 بصلة مفرومة.

- 4 فص ثوم مفروم.

- 3 كوب من صلصة الطماطم.

- ملعقة ونصف أوريجانو مجفف.

- 2 ملعقة كبيرة من الريحان المجفف.

- سكر.

- ملح وفلفل أسود.

أما طريقة التحضير فهى:

أولا تخلط الخميرة مع السكر ويوضع بالماء وتقلب حتى تذوب، ثم نخلط الدقيق مع الزيت وكوب ماء دافئ وخليط الخميرة، وتقلب المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة.

بعد ذلك تترك العجينة مغطاه فى مكان دافئ لمدة لا تقل عن ربع الساعة، وفى حلة على النار نضع زيت الزيتون حتى يدفئ فقط ويضاف البصل ويشوح على النار.

بعد ذلك يضاف الثوم وصلصة الطماطم، ثم نضع الأوريجانو والريحان والسكر، وتتبل بالملح والفلفل وتترك على النار الهادئة لمدة لا تقل عن النصف ساعة، وبعد أن يبرد يتم وضعه فى الخلاط الكهربائى.

أما فرد العجينة فى صينية وتدهن بالصلصة، ويضاف إليها شرائح من الطماطم والبصل والموتزريلا ومن الممكن إضافة التونة أو الدجاج.

توضع الصينية بالفرن وتترك لمدة ربع ساعة تقريبا حتى تمام النضج بعد الحصول على اللون الذهبى.