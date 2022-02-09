انهيار تاريخى وخسائر بالمليارات.. أثرياء التكنولوجيا يفقدون ثروتهم فى 2022

جدة - نرمين السيد - بعد توقعات أرباح مخيبة للآمال هزت قطاع التكنولوجيا فى العالم خسائر كبيرة، ففقد مارك زوكربيرج، مؤسس شركة "ميتا" 42 مليار دولار من ثروته الشخصية، مما أدى إلى انخفاض ترتيبه فى قائمة بلومبيرج لأغنى أغنياء العالم إلى المركز الـ 14.





ويمتلك زوكربيرج، البالغ من العمر 37 عامًا، أكثر من 398 مليون سهم فى شركة "ميتا"، أو 14.2٪ من الشركة. واتسعت قائمة الخسائر لتشمل أيضًا إيلون ماسك مؤسس شركة تيسلا، والذى خسر 32 مليار دولار من حجم ثروته التى تبلغ 238 مليار دولار. وجاءت الخسائر السنوية لأثرياء التكنولوجيا فى بلومبيرج : 1- مارك زوكيربج 42.2 مليار دولار. 2- إيلون ماسك 32 مليار دولار. 3- ستيف بالمر 10.5 مليار دولار. 4- بيل جيتس 8.76 مليار دولار. 5- لارى أليسون 7.43 مليار دولار. 6- جيف بيزوس 5.58 مليار دولار. ويتصدر إيلون موسك القائمة بصافى ثروة بلغ حجمها 238 مليار دولار، يليه جيف بيزوس بصافى ثروة 186 مليار دولار، ثم بيل جيتس بصافى ثروة بلغ 129 مليار دولار على لائحة أثرياء القطاع التكنولوجى.

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