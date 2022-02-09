لحفظ الدردشة.. «سيجنال» يطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - وتسمح ميزة سيجنال الجديدة للمستخدمين تبديل أرقام الهواتف عبر حساباتهم دون فقدان جميع الدردشات والمجموعات والرسائل الموجودة.‏

ولأجل إضافة الرقم الجديد، أشار التطبيق إلى أنه يجب على المستخدم الوصول إلى كل من رقم الهاتف القديم والجديد لتأكيد التغيير، ثم بعدها الدخول إلى الإعدادات، والضغط على خيار "تغيير رقم الهاتف"، ويجب على المستخدم إدخال الرقمين القديم والجديدة، واتباع الإرشادات الاعتيادية الخاصة بإعداد رقم هاتف أحد حساباته، وفقًا لما جاء فى "سبوتنيك".

وعند تحديث الرقم يتم ظهور جهات الاتصال التى كنت تدردش معها فى التطبيق ووجود رسالة جددية موجودة فى سلسلة المحادثات لتشير إلى تغيير رقم الهاتف بالإضافة إلى رابط مفيد لتحديث بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك.

وتفيد الميزة الجديد تحديدًا المستخدمين الذين يحتفظون بهواتفهم الحالية، لكنهم يحصلون على رقم هاتف جديد، وفى حالة شراء مستخدم هاتف جديد ويرغب فى الاحتفاظ بجميع محادثاته، فسيحتاج إلى استخدام ميزة "نقل البيانات المحلية الخاصة بتطبيق "سيجنال" من أجل إرسال بياناته من هاتفه القديم إلى الجديد.