دراسة: تطبيقات شهيرة تجمع بيانات المستخدمين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، أفادت دراسة حديثة، نُشرت الشهر الماضى من قِبَل شركة التسويق عبر الهاتف المحمول "URL Genius"، بأن "يوتيوب" و"تيك توك" يتتبعان البيانات الشخصية للمستخدمين أكثر من أى تطبيقات سوشيال ميديا أخرى.

ووجدت الدراسة أن موقع "يوتيوب"، المملوك لشركة "جوجل"، يجمع فى الغالب بياناتك الشخصية لأغراضه الخاصة، مثل تتبع سجل البحث على الإنترنت، أو حتى موقعك، لتقديم الإعلانات ذات صلة بنشاطك، فيما يسمح "تيك توك"، غالبًا لمتتبعى الطرف الثالث بجمع بياناتك، ومن ثم، من الصعب تحديد ما تفعله بهذه البيانات.

باستخدام متتبعات الجهات الخارجية، من المستحيل معرفة من يتتبع بياناتك أو المعلومات التى يتم جمعها، ومن أى المنشورات التى تتفاعل معها، والمدة التى تقضيها على كل منها، وموقعك الحالى وأى معلومات شخصية أخرى تشاركها مع التطبيق.

كما لاحظت الدراسة، أنه يمكن لمتتبعات الطرف الثالث تتبع نشاطك على المواقع الأخرى حتى بعد مغادرة التطبيق.

لإجراء الدراسة، استخدمت شركة "URL Genius" التسويق عبر الهاتف المحمول، ميزة "Record App Activity" من نظام تشغيل iOS من آبل، لحساب عدد الجهات المختلفة التى تتبع نشاط المستخدم عبر عشرة تطبيقات وهى "يوتيوب" و"تيك توك" و"تويتر" و"تيليجرام" و"لينكد إن" و"إنستجرام" و"فيسبوك" و"سنابشات" و"ماسنجر" و"واتساب"- على مدار زيارة واحدة، حتى قبل تسجيل الدخول إلى حسابك.

تصدّر يوتيوب وتيك توك التطبيقات الأخرى بـ 14 جهة اتصال شبكة لكل منهما، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​عدد جهات اتصال الشبكة الستة لكل تطبيق فى الدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأرقام ربما تكون أعلى بالنسبة للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى حساباتهم على تلك التطبيقات.

عشرة من متتبعى "يوتيوب" كانوا جهات اتصال شبكة من الطرف الأول، مما يعنى أن النظام الأساسى كان يتتبع نشاط المستخدم لأغراضه الخاصة، وكانت أربعة من جهات الاتصال من نطاقات تابعة لجهات خارجية، مما يعنى أن النظام الأساسى كان يسمح لعدد قليل من الأطراف الخارجية الغامضة بجمع المعلومات وتتبع نشاط المستخدم.

ووفقًا للدراسة، كانت النتائج أكثر غموضًا بالنسبة إلى تيك توك، حيث ظهر 13 من 14 جهة اتصال على الشبكة على تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير كانت من أطراف ثالثة، ولا يزال المستخدم يتعرض لتتبع من الطرف الثالث حتى إذا لم يختر السماح بالتتبع فى إعدادات كل تطبيق.

كتب مؤلفو التقرير: "لا يستطيع المستهلكون حاليًا معرفة البيانات التى تتم مشاركتها مع شبكات الجهات الخارجية، أو كيفية استخدام بياناتهم".