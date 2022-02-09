آبل تطلق خاصية جديدة للمدفوعات

جدة - نرمين السيد - ووفقا لشبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية تتيح الميزة الجديدة للأشخاص شراء البضائع من التجار من خلال النقر على هواتفهم معا، والتى تتوافق أيضا مع بطاقات الائتمان اللاتلامسية.

وبحسب "سى إن بى سى"، فإن هذا الإعلان يحول هواتف "آيفون" بشكل فعال إلى نقاط دون الحاجة لأجهزة إضافية.

وذكرت "آبل" أن شركة "ستريب" للخدمات المالية ستكون أول مشغل يقدم الخدمة عبر هواتفها.