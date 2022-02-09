- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - وكان بيج رامى قد تزوج للمرة الثانية فى شهر نوفمبر الماضى 2021، وسافر لقضاء شهر العسل فى إحدى الدول العربية، ولاحقته بعض الانتقادات.
زواج بيج رامي
ولم يقف بيج رامى مكتوف الأيدى حول هذه الانتقادات، إذ رد عليها، عبر فيديو نشره على حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "نصيحة صغيرة.. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.. ما حدش يعرف ظروف حد ولا حد يقدر يحكم على حد".
وتابع بيج رامى: "ربنا ماخلقناش نحاسب بعض على أى حاجة.. كل واحد يتصرف وربنا يحاسبنا فى الآخر إن كان فيه غلط أو مافيش".
واختتم بطل مستر أولمبياد: "الكلام مش موجه لأى موضوع.. بس أنا شايف الناس اليومين دول شاغلة نفسها بحاجات لا تعرف تفاصيلها.. وفى الأول والآخر ربنا يسعدكم جميعا.. جمعة طيبة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد جلسة تصوير بيج رامى فى حفل زفافه (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.