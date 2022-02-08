ميتا تتخذ إجراءات قانونية ضد عمليات الاحتيال فى الخدمات المالية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "ميتا" - فى منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم - أنها رفعت بالتعاون مع شركة خدمات مالية دعوى قضائية مشتركة - هى الأولى من نوعها - ضد شخصين مقيمين فى نيجيريا، شاركا فى هجمات تصيد احتيالى لخداع الأشخاص عبر الإنترنت والوصول إلى حساباتهم المالية.
واتخذت ميتا Meta العديد من إجراءات الإنفاذ السابقة ضد المدعى عليهم، بما فى ذلك تعطيل حسابات Facebook وInstagram.
وذكرت ميتا "أنه كجزء من جهودنا المستمرة، لفرض شروطنا وحماية الأشخاص من إساءة الاستخدام، رفعنا دعوى قضائية مشتركة ضد شخصين مقيمين فى نيجيريا، متورطين فى عمليات احتيال مالية دولية من خلال انتحال الهوية عبر الإنترنت".
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