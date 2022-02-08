قبل طرحه.. مواصفات هاتف شاومى الجديد «Poco M4 Pro»

جدة - نرمين السيد - وتسعى الشركة لإصدار الهاتف "Poco M4 Pro" فى الأسواق الهندية ثم العالمية، نظرا لتميزها بكاميرا متميزة وبطارية كبيرة.

وتأتى شاشة الهاتف بقياس 6.6 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة 2340×1080 بيكسل، بالإضافة إلى طبقة حماية Gorilla Glass 3 من الكسر والخدش، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الجهاز.

ويزود الهاتف بـ 3 كاميرات خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 50 ميجابيكسل مع مستشعر ISOCELL S5KJN1 من شركة سامسونج، والثانية كاميرا بزاوية واسعة 8 ميجابكسل، أما الثالثة فتأتى بمستشعر ماكرو للتكبير بدقة 2 ميجابكسل، أما كاميرا السيلفى فتبلغ دقتها 16 ميجابيكسل.

ويحتوى الهاتف ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، بالإضافة إلى بطاقة قابلة للتوسعة من نوع microSD.

ويضم "Poco M4 Pro" بطارية كبيرة الحجم تبلغ سعتها 5000 ميللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع اللاسلكى بقدرة 33 ات.