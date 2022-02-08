الديناصورات والحفريات.. ماذا حدث قبل 70 مليون عام فى مصر؟ دليل مادى يوضح

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، فإنه خلال السنوات القليلة الماضية، كان ثمة اعتقاد يقول إن "الديناصورات كانت تجوب الصحراء الشرقية فى مصر قبل أكثر من 70 مليون عاما"، إلا أن هذه الفرضية لم يكن يدعمها أى اكتشاف مادى، حتى الإعلان عن تسجيل أول دليل مادى لآثار أقدام ديناصورات بالصحراء الشرقية.

وأشار التقرير، إلى أنه يرجع التاريخ الجيولوجى لهذه الديناصورات، من آكلات اللحوم والأعشاب، بجنوب الصحراء الشرقية، إلى أكثر من 70 مليون عام، حيث أعلن رئيس جامعة الوادى الجديد، عبد العزيز طنطاوى، نجاح فريق بحثى مشترك بين جامعتى القاهرة والوادى الجديد، بتحقيق هذا الاكتشاف المهم، الذى تم توثيقه بنشر ورقة بحثية فى دورية "جيولوجيكال جورنال" نهاية ديسمبر الماضى.

وضم الفريق البحثى 3 من العلماء المصريين، اثنين من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم فى جامعة القاهرة، هما الأستاذ المساعد بالقسم، وليد كساب، والأستاذ المساعد مدير معمل الحفريات الفقارية بجامعة القاهرة، محمد قرنى، وشاركهما الأستاذ المساعد للحفريات الفقارية، بكلية العلوم جامعة الوادى الجديد، ومدير مركز الحفريات الفقارية بالجامعة، جبيلى أبو الخير.

وفى مطلع عام 2018 شرع علماء الحفريات فى البحث بالمنطقة الواقعة على الطريق بين (قفط – القصير) جنوبى الصحراء الشرقية، بعد شكوك تحدث عنها أساتذة قدامى بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة القاهرة، حول احتمالية وجود آثار للديناصورات بهذه المنطقة.

ويقول قرنى: "قبل أكثر من 20 عاما شك أساتذة الجيولوجيا بجامعة القاهرة فى وجود آثار للديناصورات فى هذه المنطقة، لكن لم يتم تشكيل بحثى حينها للتحقق من الأمر، كون هذا التخصص فى البحث العلمى لم يكن مطروقا فى ذلك الوقت".

وأضاف أن هذه الشكوك قادتهم لرحلة البحث التى تكللت بهذا الاكتشاف المهم، واستطاعوا أن يقدموا أول تسجيل لوجود الديناصورات فى الصحراء الشرقية، التى تحتوى على جبال وصخور ضخمة ومرتفعة فى جزئها الجنوبى، لافتا إلى وجود كائنات أخرى مسجلة بهذه المنطقة فى خمسينيات القرن الماضى، مثل السحالى الكبيرة.

وبحسب الدراسة، عثر الباحثون على 16 أثرا لأقدام ديناصورات على طبقات من الحجر الرملى النوبى، إلا أنه لم يتسن للعلماء بعد التوصل إلى أى من هياكل الديناصورات، لكن مدير معمل الحفريات الفقارية بجامعة القاهرة، يؤكد أن هذه الأثار يمكنها تقديم عدد من المعلومات القيّمة، مثل الأطوال والأحجام، ونوع الديناصورات، فآكلات اللحوم تقف على قدمين، أما الديناصورات من آكلات الأعشاب تقف على 4 أقدام.

وأهمية الاكتشاف، تكمن فى وجود آثار لديناصورات فى هذه المنطقة بما يعزز من مكانتها العلمية والسياحية؛ فإلى جانب البحوث العلمية التى ستستمر هناك، يُفترض أن يصبح الموقع مزاراً سياحياً، لقيمته العلمية الكبيرة، المرتبطة بالكشف الأخير، أو بسبب وجود الصخور البركانية وصخور القاعدة.