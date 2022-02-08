أحمد يونس فى بداية صباحك ومطرحك: يوم التلات أحلى معانا

جدة - نرمين السيد - ونشر أحمد يونس تغريدة فى بداية الحلقة عبر حسابه الشخصى على تويتر، وقال: "يوم التلات هيكون أحلى لما تبدأه معانا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتابع يونس تشويق متابعيه، وقال: "لسه مكملين صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس الساعه من 7 - 10 صباحا".

وتفاعل المغردون مع هاشتاج "بدرى من يومك مع يونس"، وقالوا: "ابدأ يومك مع أحمد يونس"، "صباح مليىء بالبهجة يا سادة".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.