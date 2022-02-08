إنقاذ كلب بعد سقوطه من منحدر ارتفاعه 200 قدم

جدة - نرمين السيد - وقع الحادث اليوم الثلاثاء، فى منطقة دلتا فلاتس فى بيج توجونجا كانيون فى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، تقطعت السبل بكلب الراعى الألمانى المسمى "أونيكس" فى منتصف الطريق أسفل منحدر يبلغ ارتفاعه 200 قدم، أثناء المشى لمسافات طويلة مع مالكه، حيث سقط من أعلى الجرف أثناء التنزه.

تم تنفيذ عملية الإنقاذ من قبل قسم شرطة مقاطعة لوس أنجلوس ولحسن الحظ نجا المتنزه والحيوان الأليف دون أن يصاب بأذى، وشارك القسم عبر تويتر بعض الصور من عملية الإنقاذ التى نفذها الفريق.

ومن ضمن التعليقات على المنشورات التى تحدثت عن عملية الإنقاذ: "تمكن أفراد البحث من إنقاذ متنزه وحيوان أليف لعائلة المتجول، كان عالقًا على جانب منحدر طوال الليل فى Big Tujunga Canyon فى منطقة دلتا فلاتس.. الكلب والمتنزه فى أمان".

كما شارك مايك ليوم، المستجيب الأول للبحث والإنقاذ من فريق البحث والإنقاذ فى مونتروز، مقطع الفيديو الخاص باللحظة العاطفية عندما تم لم شمل الحيوان الأليف مع عائلته، معلقًا عليه: "علق هذا الشيبارد الألمانى طوال الليل فى منتصف الطريق أسفل منحدر 200".

وأضاف ليوم: "كان المالك يتنزه مع كلبين فى وقت متأخر من يوم أمس عندما سقط "أونيكس" من جرف 200 درجة، وعلق فى منتصف الطريق.. وقضى أونيكس الليل عالقًا على حافة، لكن أفراد الأسرة كانوا قريبين طوال الليل فى محاولة لطمأنته".