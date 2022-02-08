فيديوجراف- لعنة جزيرة الموت الأسود.. إذا زرتها فلن تعود أبدا

جدة - نرمين السيد - وتبلغ مساحة الجزيرة 18 فدانا وبدأت شهرتها مع انتشار مرض الطاعون الذى عُرف بـ الموت الأسود، وقتها أعلنت السلطات الجزيرة مكان للحجر الصحى للطاعون حتى امتلأت بالمرضى الذين ماتوا بها، وأشارت التقديرات إلى أن حوالى 160.000 شخص ماتوا فى بوفيليا بمعدل 500 شخص يوميًا.
وفى أواخر القرن الـ 19 تحولت الجزيرة إلى مركز للمرضى النفسيين وادعى كثيرون رؤية أشباح بالجزيرة، وعلى مدار عقود فشلت محاولات إعادة الحياة للجزيرة وتم اعتبارها ملعونة.
وفى عام 2014 استأجر رجل أعمال إيطالى الجزيرة لـ 99 سنة مقابل 700 ألف دولار، وتعهد رجل الأعمال الإيطالى بوضع خطة لإصلاحها وجعلها جاهزة للاستخدام العام مرة أخرى.
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