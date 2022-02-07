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جدة - نرمين السيد - ويتم تشييع جثمان ريان فى قرية إجران بضواحى مدينة شفشاون المغربية.
ويقول البعض أن موعد جثمان الطفل ريان، اليوم، بعد صلاة الظهر أى فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، تحت إشراف الديوان الملكى المغربى حتى تليق الجنازة بالطفل الذى دخلت قصته إلى تاريخ المغرب لكونها قصة إنسانية ملهمة.
وتسود حالة صدمة فى الشارع العربى بشكل عام والمغربى بشكل خاص عقب انتشال جثمان الطفل ريان موفيا من قاع بئر بعد خمسة أيام على سقوطه فيها عرضا، على الرغم من جهود مضنية بذلتها فرق الإغاثة وتابعها العالم بأسره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نظرة الوداع.. المغاربة يتوافدون على قبر الطفل ريان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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