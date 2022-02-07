جثمان الطفل ريان يستعد لوداع أهله إلى مثواه الأخير (صور)

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ويُنتظر إقامة مراسم الجنازة اليوم الاثنين، 7 فبراير، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد أقارب العائلة والنائب البرلمانى عن إقليم شفشاون عبد الرحيم بوعزة.
وأشارت "العربية" فى تقرير لها إلى أنه يجرى الاستعدادات بالمغرب لأجل تشييع جثمان ريان فى جنازة شعبية مهيبة، كما أنه يعد من المتوقع أن يكون مكان دفنه فى شفشاون "مسقط رأسه"، تحت إشراف الديوان الملكى المغربى حتى تليق الجنازة بالطفل الذى دخلت قصته إلى تاريخ المغرب لكونها قصة إنسانية ملهمة.
وكان جثمان الطفل نُقل إلى المستشفى العسكرى بالرباط، وفق أحد أقاربه، لكن لم يعرف رسمياً ما إذا خضع لتشريح طبى أم لا.
بعد أن حبست مأساة الطفل ريان البالغ خمسة أعوام، الأنفاس فى حالة ترقب قصوى خلال الأيام التى استغرقتها عملية معقدة للوصول إليه، خلف انتشاله ميتاً موجة من الحزن والأسى فى المغرب والعالم.
فى تلك الأثناء، بدأت السلطات، الأحد، أشغال ردم البئر التى سقط فيها الطفل عرضاً، وكذا النفق الذى تطلب تشييده جهداً مضنياً للوصول إليه.
ولخص موقع القناة التلفزية المغربية الأولى معلقاً، "العالم يبكى ريان .. سقطة طفل ذكّرت الملايين بالإنسانية"، ووصفه معلق مغربى على "فيسبوك" بالطفل الذى "فجر مشاعر المودة والتعاطف بين الشعوب".
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