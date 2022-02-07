كوسك.. كمامات مثيرة للجدل (صور)

جدة - نرمين السيد - وتعتبر الكمامة المنتشرة قناعًا يغطى أنف مرتديها فقط دون أن تمس الفم.. لذا حظيت باهتمام كبير من الصحافة الغربية مؤخرًا، بعد أن أثارت جدلاً واسعًا عبر الإنترنت.

يُطلق على الكمامات الجديدة اسم "كوسك"، مزيج من كلمتين كوريتين تعنيان "أنف وقناع"، إذ تتكون كمامة الوجه غير العادية من جزأين، يمكن إزالة أحدهما لترك فم المرتدى مكشوفًا، بحسب موقع "أوديتى سنترال".

الكمامة مصممة لتوفير مستوى من الحماية ضد "كوفيد-19" أثناء تناول الطعام، ولكن يمكن ارتداؤها أيضًا فى وضع الأنف فقط فى أى وقت، وهذه الكمامات المخصصة للأنف فقط المتوفرة فى كوريا الجنوبية هذه الأيام تثير بعض الجدل، إذ يقول الكثيرون إنها غير مجدية تمامًا.