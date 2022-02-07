ملكة جمال الجزائر.. ما لا تعرفه عن طليقة محمد أبو جبل (صور)

جدة - نرمين السيد - طليقة أبو جبل بدأ البعض يتساءل عن طليقة محمد أبو جبل، التى تسمى سمارة يحيى، ملكة جمال الجزائر السابقة، لذا يرصد "دوت الخليج" أجمل صورها وأبرز المعلومات عنها. صور سمارة يحيى معلومات عن سمارة يحيى -ولدت فى عام 1992، أى تبلغ من العمر 30 عاما. -نشأت فى مدينة بومرداس بشمال الجزائر. -فازت بلقب ملكة جمال الجزائر 2018 والعرب فى مسابقة أقيمت بمصر فى عام 2019. -تم اختيارها من ضمن 200 متسابقة وتصبح واحدة ضمن 16 متسابقة فقط. -حصلت على بكالوريوس فى التجارة والتسويق. -درست فى إنجلترا اللغة الإنجليزية، وفى أمريكا درست الاتصال. -مثلت سمارة يحيى بومرداس فى المسابقة التى أقيمت بمصر، واستطاعت أن تقتنص اللقب. -تحرص فى تقديم المشاريع الإنسانية وغيرها من المشاريع المتعلقة بالأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة. -شجعتها شقيقتها بالدخول فى عالم الموضة لتصبح موديل. -عقد قرانها على حارس المرمى محمد أبو جبل فى أبريل الماضى. -أثير الجدل حول انفصالهما فى ديسمبر الماضى، بعدما حذف الحارس صورة تجمعه مع زوجته، وقام بإلغاء المتابعة لها، فضلاً عن قيامها بإلغاء المتابعة له.

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