أحمد يونس فى بداية صباحك ومطرحك: أحلى موود

جدة - نرمين السيد - وشوق أحمد يونس متابعيه فى بداية اليوم عبر "تويتر"، وغرد قائلا: "عالم صباحك ومطرحك فى انتظارك عشان تبدأ معانا يومك بأحلى موود هينسيك كل اللى مضايقك".

وتفاعل المغردون مع هاشتاج "صحصح مع يونس"، وأعربوا عن سعادتهم وقالوا: "ابدأ يومك مع يونس"، "أنا مبسوط مش متضايق عشان بستمع لصباحك ومطرحك مع أحمد يونس"، "المود مبهج أوى بجد".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.