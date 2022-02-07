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وقالت الصحيفة البريطانية، إن شابا ثلاثينيا أصيب بصدمة بعد أن قام بإلتقاط صورة فى المقابر وفوجئ بعد عودته إلى المنزل وهو يقوم بتفريغ الصور أن المكان لم يكن فارغا فى المقابر، رغم أنه قام بالتصوير والمكان كان فارغا تماما من المارة والزوار.
وقال الشاب إن أحدهم قام بتحذيره بالفعل من التصوير أثناء الليل فى المقابر، إلا أنه لم يكترث بكلامه وقرر أن يقوم بتصوير المقابر.
وتابع: "ولكن كانت المفاجأة وجود تلك الطفلة الصغيرة التى ظهرت بالقرب من شجرة كبيرة كانت فى المكان، فى حين أكد الشاب أن المكان كان خاليا من أية أشخاص حينما كان متواجدا فيه".
وشعر الشاب بالفزع الشديد، حينما رأى خيال طفلة صغيرة فى الكاميرا تمد يدها، وتمسك دخانا تشكَّل بشكل الإنسان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاب يشعر بالفزع بعد التقاط خيال لـ طفلة فى المقابر ليلا (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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