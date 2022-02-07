وقالت صحيفة City A.M اللندنية، وصحيفة الجارديان، ومجلة Side Line، إن مارك زوكربيرج، حذر فى تقريره السنوى، من أنه إذا لم يتم منح ميتا خيار نقل وتخزين ومعالجة البيانات من مستخدميها الأوروبيين على خوادم الشركة فى مقرها الرئيسى فى الولايات المتحدة، فقد يتم إغلاق تطبيقات فيسبوك وإنستجرام فى جميع أنحاء أوروبا.
وفى تقريرها السنوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكى ، حذرت شركة ميتا من أنه إذا لم يتم اعتماد إطار عمل جديد، وإذا لم يعد مسموحًا للشركة باستخدام الاتفاقيات النموذجية "أو البدائل"، فلن تكون الشركة على الأرجح قادرة لتقديم عديد من خدماتها المهمة، بما فى ذلك فيسبوك وإنستجرام فى الاتحاد الأوروبى.
وتتمثل المشكلة الرئيسية فى ميتا فى عمليات نقل البيانات عبر المحيط الأطلسى، والتى يتم تنظيمها عبر ما يسمى باتفاقية Privacy Shield لحماية الخصوصية، والتى تتحكم فى نقل البيانات من أوروبا إلى الولايات المتحدة، والتى أصبحت تخضع حاليًا لتدقيق شديد فى الاتحاد الأوروبى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقارير: إغلاق وشيك لـ فيسبوك وإنستجرام فى أوروبا.. اعرف الأسباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.