يحمل 100 شخص.. سبيس إكس تعيد تحديث الصاروخ العملاق ستارشيب

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتولى ستارشيب إعادة البشر إلى سطح القمر، ويمكن أن ينقل فى يوم من الأيام أكثر من 100 شخص فى المرة الواحدة إلى المريخ، وسينطلق فى أول رحلة مدارية له فى شهر مارس المقبل.

ويعتبر صاروخ ستارشيب قابلا لإعادة الاستخدام بالكامل ومصمما للإطلاق فوق معزز عملاق يسمى Super Heavy، ويبلغ ارتفاع النظام 120 مترا.

وأجرت سبيس إكس حتى الآن عددا قليلا من الرحلات التجريبية على ارتفاعات عالية مع المركبة، ولكن لم تطلقها بعد فى المدار، وكانت الشركة تأمل فى القيام بذلك فى شهر يناير. ولكن تنتظر حاليا موافقة من إدارة الطيران الفيدرالية لإطلاق Starship للدوران حول بوكا تشيكا.