الملكة إليزابيث تتمنى تسمية كاميلا لقب ملكة عند اعتلاء الأمير تشارلز العرش

جدة - نرمين السيد - وفى رسالة بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على اعتلائها العرش، أعربت الملكة إليزابيث - بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية - كذلك عن شكرها للشعب البريطانى على الولاء والحب اللذين أظهرهما لها طوال فترة حكمها.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمى لمقر إقامة الأمير تشارلز وزوجته فى كلارنس هاوس "إن كلمات جلالة الملكة أثرت فى الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وشرفتهما".

وكانت الملكة إليزابيث (95 عاما) قد حضرت أمس السبت حفل استقبال أعضاء من المجتمع المحلى ومجموعات من المتطوعين الذى أقيم فى قصر ساندرينجهام عشية الذكرى الـ70 لاعتلائها العرش الملكى.

يذكر أن الأمير تشارلز كان قد تزوج من كاميلا عام 2005 فى حفل مدنى بقلعة وندسور، ونظرًا لانخفاض شعبيتها لدى الشعب البريطانى فى ذلك الوقت، اقتُرح أن تحمل كاميلا لقب "أميرة قرينة" عند اعتلاء زوجها العرش، وتحمل كاميلا حاليا لقب "دوقة كورنوال"، وتمثل الآن العائلة المالكة بانتظام إلى جانب الأمير تشارلز أثناء المهام الرسمية.