بمشاركة 260 شخصا.. لوحة زيتية تحقق الأرقام القياسية فى دبى

جدة - نرمين السيد - وظهر فى تقرير قدمته فضائية يورو نيوز، لقطات ترصد رسم لوحة زيتية جرى تصويرها فى إطار معرض دبى إكسبو 2020.
وكانت اللوحة لعدد من الأشخاص المشاركين فى استخدام فرشاة الرسم على اللوحة، وتمريرها من شخص إلى آخر.
وشارك فى اللوحة حوالى 260 شخصا، وهم يضيفون لمساتهم على اللوحة القماشية، ما جعل مؤسس المشروع "ديبارتنر"، يحقق الرقم القياسى الجديد يوم الأربعاء الماضى 2022/2/2.
جدير بالذكر أن مشروع الرسم العالمي تم إطلاقه فى 2021/10/28، كجزء من معرض إكسبو دبى 2020، بهدف توحيد المشاركين بمختلف أنحاء الكوكب، بالإضافة إلى تمكين زائر ما إلى المعرض من إضافة لمسة بالفرشاة إلى ذلك العمل.
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