حارس مرمى يسجل هدفا كوميديا فى مرماه بالدورى المغربى (فيديو)

وسجل المهدى وايا هدفًا فى مرماه بالدقيقة 80 من عمر المباراة أمام حسينة أغادير، عندما استقبل كرة من زميله داخل منطقة الجزاء، ليصوبها فى مرماه بطريقة عجيبة للغاية.
وخسر سريع وادى زم بهدفين مقابل لاشيء، أمام حسينة أغادير خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الفوسفاط، بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى المغربى.
وشهدت المباراة أحداث عنف بين الفريقين داخل أرضية الملعب؛ حيث تعرض ثلاث لاعبين للطرد من جانب الفريقين، لاعب من فريق سريع وادى زم، واثنين من الفريق الضيف حسينة أغادير رغم الفوز بهدفين.
ويحتل فريق سريع وادى زم المركز السادس عشر والأخير فى جدول ترتيب الدورى المغربى برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 16 مباراة؛ إذ فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 مباريات وخسر فى 10 مواجهات، بينما يقبع فريق حسينة أغادير فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى المغربى برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، حيث فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر 9 مباريات.
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