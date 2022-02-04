تطورات الطفل ريان.. يتناول الطعام و3 ساعات حاسمة لإخراجه (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى نبأ عاجل نقلته قناة العربية.
والد الطفل ريان
كما أكد والده خالد أورام، أن الطفل ريان القابع فى بئر على عمق 32 متراً منذ 3 أيام ما زال على قيد الحياة، "معرباً عن أمله بخروجه حيا قريبا".
كما أوضح أنه آخر مرة شاهد فيها صورا لابنه الطفل ريان فى كاميرات المراقبة كانت الخميس، لافتا إلى أن ريان تناول بعض الطعام وتمكنت فرق الإنقاذ من تزويده بالأكسجين، فيما أشار إلى أنه حفر هذه البئر للحصول على الماء لأغراض الرى والزراعة.
الطفل ريان يتناول الطعام
وأشار والد الطفل ريان إلى أن ابنه قادر على الحركة وتم إيصال الماء والطعام إليه داخل البئر، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل فى خروجه سالما، وأن الطفل كان معتادا اللعب بالقرب من البئر الذى سقط فيها، مشيرا إلى أنه يتوقع إنقاذ ريان خلال 3 ساعات.
كذلك كشف أنه لم يغط البئر بقطع خشبية لأنه يعى جيداً خطورة الموقف، لكن لحظة إهمال حالت دون ذلك يوم وقعت الحادثة.
بئر الطفل ريان
ويشارك الدرك الملكى والوقاية المدنية، فى إنقاذ الطفل ريان وتستخدم قوات الإنقاذ 4 جرافات للحفر بشكل أفقى للوصول للطفل.
وتعود ملكية البئر لوالد الطفل ريان الضحية، الذى حفر البئر، ولم يستخرج منها الماء، وسقط الطفل فى البئر بسبب عدم انتباهه.
ووفقا لسكاى نيوز عربية، تكمن صعوبة عملية الإنقاذ فى ضيق البئر، إذ بالكاد نزل فيه أحد عناصر الدفاع المدنى، معتمدا على حبل مشدودة ببكرة.
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