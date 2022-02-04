تسلا تستدعى أكثر من 800 ألف سيارة بسبب خلل فى نظام حزام الأمان

ويشمل الاستدعاء، الذى تم إقراره لأن نغمات التذكير بارتداء حزام الأمان قد لا تصدر عند بدء تشغيل المركبة بينما لم يربط السائق الحزام، سيارات 2021 و2022 من طراز "Model S sedan" وطراز "X SUV" من مركبات الدفع الرباعى، بالإضافة إلى طراز "Model 3 sedan" من 2017 إلى 2022 ومن طراز "Model Y SUV"من 2020 إلى 2022 لسيارات الدفع الرباعى، وفقا للوثائق المنشورة اليوم الخميس من قبل منظمى السلامة.
وتتطلب قوانين سلامة السيارات الفيدرالية أن يصدر صوت الأجراس عند بدء تشغيل المركبات، ويتوقف الصوت عند ربط الأحزمة الأمامية.
وتشير مستندات الاستدعاء التى نشرتها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إلى أن المشكلة تحدث فقط إذا ترك السائق السيارة فى دورة القيادة السابقة بينما كان الجرس يصدر صوتا.
وستقوم "تسلا" بإصلاح المشكلة عن طريق إرسال تحديث برنامج عبر الهواء فى وقت مبكر من هذا الشهر، فيما تقول وكالة السلامة إنه بدون الرنين، قد لا يعرف السائق أن حزام الأمان الخاص به غير مربوط، مما يزيد من خطر الإصابة أثناء التصادم.
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