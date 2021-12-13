شهب التوأميات 2021.. اعرف موعد وتفاصيل ظهورها الليلة

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جدة - نرمين السيد - وكشفت الجميعة الفلكية بجدة فى تقرير لها، مساء أمس الأحد، تفاصيل هذا الحدث المهم، والذى ينتظره عشاق الظواهر الفلكية فى مصر والوطن العربى.
شهب التوأميات 2021
ولفتت "الجمعية" إلى أن تلك الظاهرة تتمثل فى ظاهرة شهب التوأميات، مشيرة إلى أنها تتمثل فى تساقط تلك الشهب من منتصف ليل اليوم الإثنين 13 ديسمبر، وخلال الساعات قبل شروق شمس الثلاثاء 14 ديسمبر، وهى واحدة من أبرز زخات الشهب السنوية.
وأشارت إلى سنة 2021 غير مثالية لـ شهب التوأميات لتزامن وجود القمر الأحدب المتزايد فى قبة السماء معظم الليل مع ذروة نشاطها ما سيتسبب فى طمس معظم الشهب الخافتة، لكن التوأميات عديدة ومشرقة، ولذلك من الممكن أن يكون هناك تساقط جيد على الأرجح من حوالى الساعة 3 صباحًا حتى الفجر عند مراقبة الأفق الشرقى بالعين المجردة من مكان مظلم خارج المدن.
تفاصيل شهب التوأميات
وكشفت الجمعية الفلكية أن شهب التوأميات ستنطلق ظاهريا من أمام كوكبة التوأمان بالقرب من النجم رأس التوأم المقدم، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أى مكان فى السماء عندما تحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و100 كيلومتر.
ولفتت إلى أن شهب التوأميات تنشط سنويا خلال الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر حيث تنتج ما قد يصل إلى 120 شهابا ملونا فى الساعة الواحدة عند ذروتها، ولكن من الصعب تحديد العدد الحقيقى الذى سوف يشاهد فهذا متروك للرصد.
جدير بالذكر، أن شهب التوأميات يمكن أن تنتج شهبا ساطعة جدا تسمى "الكرات النارية"، وهى أكبر من الشهب العادية وليس لها تأثير على الأرض.
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