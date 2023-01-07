التقديم علي وظائف جامعة الطائف بنظام العقود للسعوديين فقط 2023

التقديم علي وظائف جامعة الطائف، حيث تم الإعلان من جانب جامعة الطائف عن احتياجها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الخالية لديها، علي أن يكون العمل في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة، علي أن يتم التقديم وفق المسمى الوظيفي التالي وهو (أستاذ مساعد) وسوف يكون الانضمام للعمل بنظام العقود من خلال (دوام كامل)، وترغب الجامعة في شغل الوظائف الشاغرة لديها لعدد مميز من الكفاءات الوطنية ذات الخبرة المؤهلة، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الخاصة بالتقديم في الوظائف، حيث أوضحت الجامعة أن التقديم له شروط يجب أن تتوافر في كل متقدم يرغب بالتقديم، وسوف نوفر لكم رابط وظائف جامعة الطائف.

رابط التقديم في وظائف جامعة الطائف

أوضحت وظائف جامعة الطائف أن التقديم متاح من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التابع للجامعة (بوابة التوظيف) علي أن يتم التقديم إلكترونيا عبر البوابة المذكورة، واختيار التخصص الوظيفي الذي سيتم التقديم عليه، علي أن يقوم كل متقدم بقراءة شروط التقديم جيداً والتعرف علي مهارات العمل المطلوبة ومدي توافرها به، ثم التوجه إلى الضغط علي تبويب (تقدم الآن) علي أن يتم ملء نموذج التوظيف الإلكتروني المطلوبة، وتسجيل جميع البيانات الوظيفية المطلوبة بشكل صحيح، مع رفع جميع المستندات الوظيفية المطلوبة من جانب الجامعة، ثم الضغط علي إرسال الطلب.

موعد التقديم وشروط الوظائف الخالية

يتم التقديم علي مسمى (أستاذ مساعد) بنظام العقود، بداية من يوم الأحد في تمام (الساعة الثامنة صباحاً) الذي يوافق يوم 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م علي أن يكون أخر موعد للتقديم هو يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/24هـ الذي يوافق يوم 2023/01/17م، وقد اشترطت الجامعة بعض الشروط الخاصة بالتقديم في الوظائف الخالية التي من أهمها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ، وألا يعمل المتقدم بأي وظيفة في قطاع العمل الحكومي أو الخاص، وخلو سجله الجنائي من أي إدانة تخل بالشرف والأمانة، توافر المهارات الخاصة بالمسمي الوظيفي المطلوب، حصول كل متقدم علي المؤهل التعليمي المناسب للتخصص المطلوب من جانب الجامعة، مع تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.