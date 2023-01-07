بوابة القبول والتسجيل بالدفاع المدني رتبة جندي نساء لحملة الثانوية فأعلى

بوابة القبول والتسجيل بالدفاع المدني، حيث قد تم الإعلان من جانب المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السُّعُودية، مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السُّعُودية للشؤون العسكرية، عن بداية فتح باب التسجيل والقبول في وظائف المديرية العامة للدفاع المدني، علي أن يتم التقديم علي رتبة (جندي) من خلال بوابة التقديم الإلكترونية أبشر توظيف، وقد تم التوضيح أن التقديم يحتاج إلى توافر بعض الشروط في جميع المتقدمين والمتقدمات من النساء اللاتي ترغبن بالتقديم في الوزارة، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في بوابة القبول والتسجيل بالدفاع المدني.

شروط التقديم في بوابة القبول والتسجيل بالدفاع المدني

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، بأن التقديم في رتبة جندي نساء يتطلب توافر بعض الاشتراطات التي من أهمها ما يلي:

يشترط أن تكون المتقدمة من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة ويفضل من تمتلك مؤهل أعلى.

يجب أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية السُّعُودية من حيث الأصل والمنشأ، مع استثناء من ذلك من نشأت مع الوالد في أثناء خدمة الدولة بخارج المملكة.

تشترط الوزارة أن تكون المتقدمة مميزة بالسيرة والسلوك والسمعة الجيدة، وليس عليها أي أحكام بالإدانة بجريمة تخل بالشرف والأمانة.

يتطلب التقديم أن تكون لدي كل متقدمة هُوِيَّة وطنية سارية الصَّلاحِيَة خلال التقديم.

التقديم يشترط أن لا تكون المتقدمة قد سبق لها أن تم التعيين بوظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية أو إنهاء خدماتها من المراكز أو بأي من المعاهد العسكرية لأي سبب ما أو أن تكون موظفة في أي جهة حكومية.

يجب ألا تكون متزوجة من شخص غير سعودي.

يجب أن يتم اجتياز جميع الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول من جانب الوزارة.

فيما يخص الشهادات الصادرة من خارج المملكة، فيجب أن يتم تقديم معادلتها من جانب وزارة التعليم مع التصديق عليها.

الوظائف الشاغرة والمؤهلات المطلوبة والشروط

مطلوب جندي، مفتش سلامة : علي أن يتم التقديم لمن تحمل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع توافر رخصة قيادة سارية المفعول، ويفضل اختيار من لديها مؤهل علمي أعلى.

: علي أن يتم التقديم لمن تحمل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع توافر رخصة قيادة سارية المفعول، ويفضل اختيار من لديها مؤهل علمي أعلى. مطلوب جندي، إداري : علي أن يتم التقديم لمن تكون حاصلة علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع الحصول علي دورة معتمدة لا تقل عن عام بالتخصصات الآتية: (تخصص الإدارة، المحاسبة، تخصص نظم المعلومات الإدارية، قسم اللغة عربية، قسم اللغة الإنجليزية، تخصص الإحصاء، تخصص بحوث عمليات، تخصصات الحاسب الآلي المتنوعة، تخصص علم المعلومات، تخصص الموارد البشرية).

: علي أن يتم التقديم لمن تكون حاصلة علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع الحصول علي دورة معتمدة لا تقل عن عام بالتخصصات الآتية: (تخصص الإدارة، المحاسبة، تخصص نظم المعلومات الإدارية، قسم اللغة عربية، قسم اللغة الإنجليزية، تخصص الإحصاء، تخصص بحوث عمليات، تخصصات الحاسب الآلي المتنوعة، تخصص علم المعلومات، تخصص الموارد البشرية). مطلوب جندي، مصور: علي أن يتم التقديم لمن تكون حاصلة علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع شرط الحصول علي دورة معتمدة لا تقل مدتها عن 3 أشهر بتخصص: (التصوير أو الإخراج الفني أو الجرافيك).

رابط التقديم بالوظائف المطلوبة

يتم التقديم إلكترونيا في الوظائف الخالية من خلال الدخول علي الموقع التالي (أبشر توظيف) وتسجيل طلب التوظيف المناسب لكل شخص وفق التخصص الحاصل عليه.