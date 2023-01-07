التسجيل فى وظائف الدفاع المدني للنساء 2023 شروط ومواعيد تقديم الدفاع المدني للنساء بغد فتح باب القبول على الوظائف النسائية بالدفاع المدني من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية وذلك للتقديم فى المديرية العامة للدفاع المدني وذلك على وظيفة جندي للنساء فى الدفاع المدني ويجب استيفاء شروط التسجيل فى وظائف الدفاع المدني للنساء واتباع خطوات التقديم على الوظائف النسائية فى الدفاع المدني بطريقة صحيحة لضمان القبول فى الوظائف النسائية بالدفاع المدني 2023.

شروط التسجيل فى وظائف الدفاع المدني للنساء 2023

أولا يجب ان تكون المتقدمة سعودية الجنسية ومن اصل ومنشأ سعودي ويتم استثناء من كان يعمل والدها فى خدمة المملكة بالخارج.

كذلك شرط حسن السير والسلوك ولم يسبق ادانتها فى أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ايضا يجب حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها من شهادات.

ثم فى حالة المفاضلة ستكون الأولوية لأصحاب المؤهلات العليا.

كذلك يجب ان تمتلك المتقدمة هوية وطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.

ايضا يجب ان لا يكون قد سبق للمتقدمة التعيين فى احد الوظائف العسكرية او تم انهاء خدمتها من احد مراكز او المعاهد العسكرية لأى سبب.

ثم يجب ان لا تكون متزوجة من غير مواطن سعودي.

كذلك يشترط اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية الخاصة بالقبول فى وظائف الدفاع المدني للنساء.

ايضا فى حالة الحصول على شهادة المؤهل من خارج المملكة يجب معادلتها من قبل وزارة التعليم والتصديق عليها.

مواعيد التقديم على وظائف الدفاع المدني للنساء 2023

وفق ما تم الإعلان عنه بخصوص موعد التسجيل فى الوظائف النسائية بالدفاع المدني من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية انه سيتم فتح باب التقديم على وظائف جندي للنساء فى الدفاع المدني بداية من يوم السبت الموافق 14 – 6 – 1444 وموعد انتهاء التقديم على الوظائف سيكون يوم الخميس الموافق 19 – 6 – 1444.

كيفية التسجيل فى وظائف الدفاع المدني للنساء 1444

أولا يجب الدخول على رابط تقديم وظائف النساء بالدفاع المجني على موقع وزارة الداخلية للتوظيف وإدخال البيانات المطلوبة والاطلاع على شروط الوظيفة فى مواعيد التسجيل المعلن عنها حول وظائف النساء بالدفاع المدني 2023.