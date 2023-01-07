نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تطلع نتائج الشؤون الإسلامية 1444 وزارة الشؤون الإسلامية استعلام 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تطلع نتائج الشؤون الإسلامية 1444 واحدة من الأسئلة الشائعة التي يبحث عنها عدد كبير من الرجال والنساء المقدين علي وظائف الشؤون الإسلامية التي تم الإعلان عنها منذ أسابيع قليلة، حيث أعلنت الشؤون الإسلامية عن اكثر من 600 وظيفة شاغرة للجنسين للعمل بعدة تخصصات منها امام مسجد ومؤذن والعديد من التخصصات الأخرى ونستعرض معكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني كافة التفاصيل المتعلقة بـ نتائج الشؤون الإسلامية 1444 للرجال والنساء.

متى تطلع نتائج الشؤون الإسلامية

في الفترة الحالية تقوم الشؤون الإسلامية بتحديد مواعيد المقابلة واجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين علي الوظائف لتحديد المقبولين للبدء في العمل، ولم تعلن الشؤون الإسلامية حتي الان عن موعد اعلان نتائج وظائف الشؤون الإسلامية ولكن من المقرر ان يتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من كافة المقابلات الشخصية للمتقدمين.

وزارة الشؤون الإسلامية استعلام

للاستعلام عن نتائج وظائف وزارة الشؤون الإسلامية يمكنك الاستعلام عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي ويمكنك أتباع الخطوات التالية للاستعلام بشكل صحيح:

قم بالتوجه الي موقع وزارة الشؤون الإسلامية الرسمي عبر محرك البحث جوجل.

قم باختيار طريقة الاستعلام يمكنك الاستعلام عن طريق تاريخ الميلاد أو رقم الطلب.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب ثم قم بكتابة رمز التحقق.

بعد ذلك قم بالضغط علي خانة استعلام وانتظر ثواني.

سوف تظهر لك النتائج بالقبول أو التعذر.

سلم رواتب وزارة الشؤون الإسلامية

بالنسبة للرواتب يتساءل عدد كبير من المتقدمين علي وظائف الشؤون الإسلامية عن رواتب الموظفين وفي السطور التالية نستعرض معكم أبرز الرواتب في عدة تخصصات:

بالنسبة لراتب امام الجامع فئة أ يكون راتبة الشهري 4570 ريال.

يحصل امام الجامع فئة ب علي راتب شهري 3675 ريال.

راتب امام المسجد في الوزارة الفئة أ يحصل علي راتب 2980 ريال.

يحصل امام المسجد الفئة ب علي راتب شري 2385 ريال.

راتب مؤذن الجامع في الوزارة بلغ نحو 1790 ريال.

بينما راتب مؤذن المسجد في الوزارة بلغ نحو 1395 ريال سعودي.

راتب مراقب مسجد حاصل علي الثانوية العامة يحصل علي 4500 ريال.

يحصل مراقب مسجد درجة البكالوريوس علي راتب شهري 6000 ريال.

يمكنك التواصل مع وزارة الشؤون الإسلامية عن طريق رقم التواصل الموحد والاستعلام عن نتائج وظائف الشؤون الإسلامية حيث خصصت الوزارة الرقم التالي للتواصل معها وهو 00966-11-223-6222 كما انة يمكنك التواصل عن طريق رقم الكود البريد التالي وهو 11232.

بذلك نكون قد وصلنا الي خاتمة موضوعنا ووفرنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة بـ نتائج وظائف الشؤون الإسلامية وطريقة الاستعلام عن النتائج.