التقديم بوظائف الهيئة العامة للأوقاف بمجال السكرتارية 2023

وظائف الهيئة العامة للأوقاف، فقد تم الإعلان من جانب الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السُّعُودية ممثلة في قسم استقطاب الكفاءات، عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للهيئة عن توفيرها لعدد من الفرص الوظيفية الخالية في مجال عمل السكرتارية، علي أن يتم التقديم في الوظائف المطلوبة وفق عدد من المهام والمهارات المطلوبة من جانب كل متقدم للوظائف، علي أن يتم التقديم وفق عدد من الشروط الواجب أن تتوافر في الجميع، وقد أوضحت الهيئة العامة للأوقاف، أن التقديم سوف يكون إلكتروني من خلال بوابة توظيف الهيئة، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف الهيئة العامة للأوقاف.

وظائف الهيئة العامة للأوقاف

تم التوضيح بأن وظائف الهيئة العامة للأوقاف سوف تكون علي المسمي الوظيفي التالي (سكرتير أول) علي أن يتم التقديم بالمهام الوظيفية التالية:

يجب علي كل متقدم تصدير وتوريد المعاملات.

العمل علي إعداد وتسجيل التقارير وكافة الخطابات الرسمية.

أن يتميز المتقدم بالمحافظة على سرية المعلومات والخصوصيات.

أن يتمتع المتقدم بمهارات التنظيم وحُسن إدارة الوقت.

أن يمتلك كل متقدم القدرة على تحمل الضغوط الناتجة من العمل.

تسجيل المحاضر الخاصة باللجان.

الإلمام الكافي من أجل التعامل مع برامج الحاسب الآلي.

شروط ومميزات وظائف الأوقاف الجديدة

تحرص الهيئة العامة للأوقاف علي توفير مزايا للعمل لجميع المتقدمين المقبولين في الوظائف، ويتوفر ذلك بناءً علي اشتراطات رئيسية، وسوف نوضح لكم بالتفصيل الشروط والمزايا:

يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السُّعُودية.

الحصول علي درجة البكالوريوس فأعلى بأي تخصص مشابه.

سوف يتم توفير تأمين طبي يعمل علي تغطية آباء الموظفين.

توفير بدل تعليم الأطفال.

توفر الهيئة عدد من البرامج التدريبية والتعليمية من خلال خِطَّة نمو مهني.

طريقة التقديم في وظائف هيئة الأوقاف السُّعُودية

يتم التقديم في الوظائف الخالية المطلوبة من جانب الهيئة من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي (بوابة توظيف الأوقاف) علي أن يقوم كل متقدم بملء المِلَفّ الوظيفي بكافة خاناته بطريقة صحيحة، وسوف تقوم الهيئة باستبعاد جميع الطلبات الغير مكتملة مع استبعاد من يقوم بالإجابة بمعلومات مختلفة عن المستندات المرفقة.