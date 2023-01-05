نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية 2023 لجميع المؤهلات والتخصصات برواتب مميزة في المقال التالي

خطوات التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية 2023 لجميع المؤهلات والتخصصات برواتب مميزة وشروط وظيفة الخطوط الجوية السعودية 1444 والتي تم الإعلان عنها من قبل الخطوط الجوية السعودية وفتح باب التقديم لكافة المؤهلات الدراسية بداية من الدبلوم بكافة تخصصاته وكذلك خريجي الثانوية والحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالإضافة الى الحاصلين على درجة البكالوريوس بجميع التخصصات وفق شروط التقديم فى الخطوط الجوية السعودية المعلن عنها فى مواعيد التسجيل فى وظائف الخطوط الجوية السعودية 2023. مميزات التقديم فى وظائف الخطوط الجوية السعودية 1444 أولا التقديم متاح لكافة المؤهلات الدراسية دبلوم وخريجي الثانوية والحاصلين على البكالوريوس بكافة التخصصات.

ايضا يتم حصول المقبولين على راتب شهري كبير.

ثم يتم صرف بدل نقل شهري.

بعد ذلك يحصل المقبولين على بدل سكن 3 رواتب.

بالإضافة الى التأمين الطبي الشامل لمنتسب الخطوط الجوية السعودية.

ايضا صرف بدل إنتاجية وسفر.

كذلك يحصل المنتسبين على تذاكر مخفضة للموظف وللعائلة.

ثم يتم كل فترة تقديم عروض وتخفيضات للمقبولين فى وظائف الخطوط الجوية السعودية. شروط وظائف الخطوط الجوية السعودية 2023 يجب ان يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

ثم يشترط الحصول على شهادة الثانوية فأعلي بحد ادني للمعدل التراكمي هو 2 من 4 و3 من 5.

كذلك يشترط حسن السير والسلوك.

كذلك يجب ان لا يزيد الاعمار السنية فى وظائف الخطوط الجوية عن ثلاثون عام ولا يقل سن التقديم فى وظائف الخطوط الجوية عن عشرون عاماً.

ايضا يشترط اجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.

ثم يجب اجتياز اختبارات القبول المقررة.

كذلك يجب ان يكون الحد الأدنى لمدي الذراع 212 سم والحد الأدنى للطول 155 سم ويحب توافق الطول مع الوزن.

ايضا يجب ان يكون المتقدم لائق طبيا وبدنيا لأداء مهام الوظيفة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة.

كذلك هناك شروط ومعايير الفحص والتي يجب اجتيازها مقل: ان يكون المظهر العام لطيف. ثم يشترط النظافة الشخصية. كذلك حالة الاسنان تكون جيدة. ايضا يحب ان تكون البشرة نقية. كذلك يجب خلو الجسد من أي وشم وثقب الاذن مرفوض.

ثم يحب اجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية step بدرجة لا تقل عن 72.

ولا يجب مرور اكثر من ثلاث سنوات على اصدار نتيجة الاختبار.

ولا يتم قبول أي اختبارات للغة الإنجليزية الأخرى ويكون الاختبار الزامي لكافة المتقدمين حتى من خارج السعودية. خطوات التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية الدخول على رابط وظائف الخطوط السعودية.

ثم تحديد الوظيفة المطلوبة والمتاحة.

بعد ذلك الضغط على خيار apply.

ايضا يجب كتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

فى حالة وجود حساب يجب انشاء حساب جديد وتسجيل البيانات المطلوبة.

بعد ذلك يجب ارفاق المستندات المطلوبة للتقديم فى وظائف الخطوط الجوية والضغط على خيار تقديم طلب.

وأخيرا الاحتفاظ برقم طلب التقديم علت وظائف الخطوط السعودية 2023. عمر شويل - جدة خطوات التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية 2023 لجميع المؤهلات والتخصصات برواتب مميزة - ثقفني طرق عمل الصوص بطرق مختلفة وسهلة في المنزل و انواع مميزة لشتاء 2023

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