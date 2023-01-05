نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم الالكتروني على وظائف جدارة التعليمية والإدارية eservices.masar.sa وطريقة حساب نقاط المفاضلة في المقال التالي

رابط التقديم الالكتروني على وظائف جدارة التعليمية والإدارية eservices.masar.sa وحساب نقاط المفاضلة وشروط جدارة للتوظيف الحكومي 2023 وخطوات التسجيل في جدارة الوظائف التعليمية والإدارية والشروط المطلوبة فى نظام جدارة للتقديم على الوظائف الحكومية وتعد جدارة النظام الخاص بالتوظيف الالكتروني من خلال تسجيل البيانات الشخصية والمعلومات المطلوبة للتقديم الالكتروني على الوظائف التعليمية والحكومية فى نظام جدارة دون الحاجة الى الذهاب الى مقر العمل ويجب استيفاء شروط ومتطلبات التقديم الالكتروني على وظائف جدارة التعليمية والإدارية لضمان نجاح خطوات التسجيل فى وظائف جدارة 2023. التقديم الالكتروني على وظائف جدارة 1444 يجب أولا الدخول الى رابط نظام جدارة الالكتروني الرسمي.

ثم كتابة البيانات التالية المطلوبة مثل: أولا رقم الهوية الوطنية. ثم كلمة المرور. بعد ذلك تحديد الجنس. ايضا ادخال رمز التحقق.

الضغط على خيار دخول.

ثم الانتقال الى الخدمات المتاحة.

بغد ذلك الضغط على خيار ارغب فى التقديم على وظائف جدارة.

ايضا يتم انتقالك الى الرغبات الوظيفية.

ثم يجب تحديد الرغبة المطلوبة وفق الدرجة العلمية.

بعد ذلك الضغط على إضافة ثم خيار حفظ.

ايضا يجب طباعة الطلب للانتهاء من خطوات التقديم الالكتروني فى نظام جدارة. شروط التقديم على وظائف جدارة 2023 أولا يشترط ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ثم يجب ان لا يكون متقدم فى أي وظيفة حكومية آخري.

ايضا يجب حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس او احد الشهادات العليا.

كذلك يجب تقديم كافة المستندات المطلوبة فى وظائف جدارة. حساب نقاط المفاضلة فى وظائف نظام جدارة أولا يجب الدخول الى منصة مسار جدارة لحساب نقاط المفاضلة.

ثم الضغط على خيار ” حساب نقاط المفاضلة”.

وبعد ذلك تحديد القطاع المراد احتساب نقاط المفاضلة به مثل: اولا التعليمية. ثم الصحية. كذلك الإدارية.

بعد ذلك يجب كتابة البيانات التالية: أولا تاريخ نهاية تقديم طلب المفاضلة. ثم تاريخ وقت التخرج من الدارسة.

ايضا يتم تحديد نوع المعدل للمتقدم من 4 او 5.

ثم تحديد معدل التخرج.

بالإضافة الى تحديد الدرجة التي حصل عليها المتقدم.

ايضا يجب الضغط على خيار احسب.

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