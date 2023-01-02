التقديم في وظائف وزارة الصحة السعودية بتخصصات علوم الحاسب 2023

وظائف وزارة الصحة السعودية، فقد تم الإعلان من جانب وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، عن بداية استقبال الطلبات الخاصة بالمواطنين في المملكة من أجل التعيين بالوظائف الشاغرة لديها، علي أن يتم التقديم لحاملي مؤهل البكالوريوس ودرجات الماجستير في عدد من التخصصات التي تحتاج إليها الوزارة، ومن هذه التخصصات (تخصص علوم حاسب، تخصص تقنية معلومات، تخصص هندسة شبكات، تخصص هندسة حاسب، تخصص نظم معلومات حاسب آلي، تخصص أمن سيبراني، وتخصص أمن معلومات) علي أن يتم التقديم لجميع الوظائف إلكترونيا عبر منصة الوزارة الإلكترونية، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف وزارة الصحة السعودية.

التقديم في وظائف وزارة الصحة السعودية

وزارة الصحة السعودية قد أعلنت من خلال موقعها الإلكتروني، عن توافر التقديم لجميع الأفراد من خريجي التخصصات التي تم تحديدها وذلك بداية من يوم اليوم الإثنين ويستمر التقديم لمدة أسبوع حتي يوم 16 جمادى الآخرة 1444هـ، علي أن يتم التقديم بالخطوات التالية:

يجب أن يتم الدخول إلى بوابة التوظيف بوزارة الصحة/ تسجيل دخول.

الدخول إلى قسم التوظيف.

الضغط علي عرض الوظائف المتاحة.

يختار كل متقدم التخصص الوظيفي المناسب وفق المؤهل الحاصل عليه كل شخص.

التعرف علي شروط التقديم والمهارات المطلوبة للعمل والموافقة عليه.

الضغط علي تقديم طلب توظيف.

ملء نموذج البيانات المطلوب من جانب الوزارة بشكل صحيح.

ثم الضغط علي أيقونة حفظ الطلب.

شروط التقديم في وظائف وزارة الصحة

أوضحت بوابة توظيف وزارة الصحة أن التقديم في وظائفها الخالية يتطلب توافر بعض الشروط في جميع المتقدمين الراغبين في التسجيل، ومن هذه الشروط ما يلي: