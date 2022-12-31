نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف غرفة حفر الباطن 100 وظيفة خالية لجميع المؤهلات 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف غرفة حفر الباطن، فقد أعلنت غرفة حفر الباطن عن توفيرها لفرص عمل مميزة من خلال التعاون مع شركة ناصر الهاجري، فقد تم توفير ما يقرب من 100 فرصة وظيفية من خلال مشروع شركة الهاجري في تناجيب، وقد أوضحت الغرفة أن التقديم يتطلب توافر بعض الشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم، التي من أبرزها أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السُّعُودية دون جنسيات أخري مقيمة علي أرض المملكة، وقد وفرت غرفة حفر الباطن الوظائف ويصاحبها عدد من المزايا التي يتمتع بها كل متقدم، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم علي وظائف غرفة حفر الباطن.

وظائف غرفة حفر الباطن

كشفت غرفة حفر الباطن عن طريق حسابها الرسمي في منصة تويتر” بأن التخصص الوظيفي المطلوب هو (عامل إنشاءات) وقد تم توفير 100 فرصة للتخصص المطلوب، علي أن يتم التقديم للمؤهلات التالية:

الشهادة المتوسطة.

شهادة الثانوية.

شهادة الدبلوم.

والشهادة الجامعية.

مع ضرورة أن يقوم كل متقدم خلال التقديم بتوفير صور من الهُوِيَّة الوطنية، مع تقديم سيرة ذاتية له توضيح البيانات الوظيفية الخاصة به والمهارات الوظيفية التي يتمتع بها إن وجد، مع تقديم صور المؤهلات الحاصل عليها، علي أن يتم التقديم بشكل إلكتروني عبر منصة الغرفة الإلكترونية.

ما مزايا العمل؟

أوضحت غرفة حفر الباطن أن الوظائف يصاحبها عدد من المزايا التي يحصل عليها كل متقدم حال القبول من جانبها، ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:

سوف يحصل كل متقدم علي راتب شهري يصل إلى 3,000 ريال.

الحصول علي بدل سكن شهري يصل إلى 1000 ريال سعودي.

يمكن الحصول علي بدل نقل 500 ريال.

توفير وجبات يومية (فطور، غداء، عشاء).

توفر الغرفة تأمين طبي شامل لكل من الموظف وأسرته ووالديه.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم في الوظائف الشاغرة التي تطلبها الهيئة من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي (hafrchamber.org.sa) ثم الدخول علي بوابة التوظيف، واختيار قسم الوظائف الخالية، ثم اختيار التخصص الوظيفي الذي يتم التقديم عليه، ثم تسجيل جميع البيانات التي تطلبها المنصة من أجل التسجيل في الوظيفة مع رفع جميع المستندات المطلوبة بصيغة التقديم المتوفرة.