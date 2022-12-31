نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شركة الشايع للتجارة 2023 أكثر من 12 وظيفة بمميزات كبرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة الشايع التجارية الدولية عن توافر العديد من الوظائف الجديدة مع نهاية عام 2022 وبداية عام 2023. حيث أعلنت شركة الشايع التجارية الدولية عن وظائف مختلفة لحملة الثانوية فأعلى بالمملكة العربية السعودية من خلال موقعها الرسمي.فقد تأسست شركة الشايع الدولية بعام 1890 بدولة الكويت واستطاعت ممارسة نشاطها التجاري بشكل توسعي في العديد من المدن والدول المختلفة.وتدير الشركة الآن أكثر من 4500 واجهة تجارية وترفيهية في العديد من الدول المختلفة، وذلك بخلاف مشاركتها في أكثر من 90 علامة تجارية كبرى. وقد أعلنت الآن الشركة عن الوظائف المتاح التقدم إليها والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للعمل بالشركة، وإليكم كافة الشروط والتفاصيل وطريقة التقديم.

وظائف شركة الشايع التجارية 2023 السعودية

أعلنت شركة الشا0يع التجارية عن حاجتها لشغل العديد من الوظائف المختلفة بالشركة بحسب المؤهل الدراسي والتخصص. وتم الإعلان عن المسميات الوظيفية المتاحة للتقديم الآن وهي كالتالي:

مدير عقارات

مدير مشروع أول

مدير عقارات أول

أخصائي تصميم الأستوديو

مساعد مدير العقارات

منسق تأجير الممتلكات

منسق المشروع

منسق التوظيف

منسق المرافق

مشرف خدمة العملاء

منسق جودة

شروط التقديم على وظائف شركة الشايع للتجارة

يجب توافر بعض الشروط الأساسية للمتقدمين على الوظائف المختلفة المتوفرة الآن بالشايع التجارية وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية ويستثنى من ذلك بعض الوظائف الفنية التي لا تتطلب اللغة يفضل وجود خبرة في مجال العمل

بالنسبة للمزايا الأساسية الخاصة بالوظائف المتاحة في شركة الشايع التجارية فتتواجد العديد من المزايا منها راتب أساسي مع توافر بدل سكن وبدل نقل.يتوافر تأمين طبي للمتقدمين وعمولات شهرية مع دورات تأهيلية وتدريبية للموظفين بأستمرار. هناك أيضا بطاقات تخفيضية بقيمة 30% للعلامات التجارية والمطاعم المختلفة المتعاقدة مع شركة الشايع التجارية الدولية.

رابط التقديم على وظائف الشايع التجارية الدولية 2023

يتم التقديم على الوظائف المعلن عنها سابقة من خلال الموقع الرسمة شركة الشايع التجارية الدولية وذلك بدءا من الآن وحتى الاكتفاء بالعدد المتقدم.ويجب التقديم على الوظيفة المناسبة فقط للمتقدم والمؤهل العلمي الخاص به ولا يمكن التقديم على أكثر من وظيفة في نفس الوقت.