نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وموعد التقديم على 33 وظيفة شاغرة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد صرح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المقام في المدينة المنورة من جديد عن وجود 33 وظيفة شاغرة متنوعة بين إدارية وفنية ومالية وهذا في مختلف التخصصات كما إنه قام بالإعلان عن شروط التقديم والتي من أهمها أن يكون المواطن سعودي الجنسية وأن يتفرغ بشكل كامل من أجل الوظيفة وأن يكون حاصل على المؤهل الدراسي المطلوب كما قام المجمع بتحديد الطريقة الإلكترونية الصحيحة التي يجب اتباعها من أجل التقديم على تلك الوظائف من قبل البوابة الرسمية لمجمع الملك فهد كما إنه من المقرر أن باب التقديم سيتم فتحه من بداية يوم الأحد الموافق 25 من شهر ديسمبر 2022 وسيظل مفتوحاً لمدة قد تطول حوالي 10 أيام.

طريقة التقديم على وظائف مجمع الملك فهد :-

ومن أجل التقديم بشكل صحيح و ناجح على الوظائف التي يتم تقديمها من قبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف فهناك طريقة إلكترونية يجب اتباعها، وتلك الطريقة تشمل بعض الخطوات الآتية :-

الولوج إلى الرابط الرسمي لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. الضغط على أيقونة (وظائف). ومن ثم تحديد الوظيفة المناسبة مع اختيار المؤهل الدراسي. الضغط فوق (تقديم). الاطلاع على أهم الشروط والأحكام. كتابة جميع البيانات المطلوبة مع إرفاق كافة المستندات أيضاً. وأخيراً النقر على (إرسال الطلب).

شروط التقديم على وظائف مجمع الملك فهد :-

وهناك عدد من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة لدى المتقدم من أجل القبول في تلك الوظائف، وتلك الشروط هي التالية :-

أن يكون المتقدم من أصل جنسية سعودية.

ألا يقل عمره عن 18 عام.

محافظ على بدنه حيث لائق صحياً.

أن يكون متفرغ بشكل كامل للوظيفة.

أن يجتاز الاختبار وكذلك المقابلة الشخصية.

أن يكمل جميع البيانات المطلوبة أمامه.

حصول المتقدم على المؤهل المطلوب من أجل الوظيفة.

أن يكون لديه خبر لدى مجال الوظيفة المقدم عليها.

وأخيراً أن تكون كافة المستندات تم وضعها في ملف PDF.

أنواع وأقسام الوظائف المطلوبة :-

وأخيراً نكون قد وصلنا لنهاية مقالتنا اليومية من قبل موقعنا هذا ثقفني والتي نختمها بتحديد جميع أنواع وأقسام الوظائف الشاغرة لدى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وتلك الوظائف هي التالية :-