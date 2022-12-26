وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.. رابط التقديم 1444

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عمر شويل - جدة وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف هي واحدة من الوظائف الجديدة التي تم الإعلان عنها من جانب مجمع الملك فهد، وقد أعلن المجمع عن توفيره لعدد 33 وظيفة بمجالات العمل الإداري والفني والمالي، علي أن يتم التقديم في الوظائف الخالية لجميع الأفراد في المملكة من حملة (الثانوية العامة، مؤهل الدبلوم، مؤهل البكالوريوس) ليتم العمل في المدينة المنورة، وقد اشترط المجمع للتقديم أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية، علي أن يتم التقديم وفق عدد من المسميات الوظيفية التي يحتاج إليها المجمع، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 1444

تم التوضيح من جانب مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عن المسميات الوظيفية التي يمكن التقديم بها، وهي كالتالي:

مطلوب فني تشغيل بعدد وظائف 26 وظيفة خالية.

مطلوب أخصائي موارد بشرية بعدد وظيفتين فقط.

مطلوب مدقق مالي خبرة بعدد ثلاث وظائف.

محاسب بعدد وظيفتين.

ما شروط التقديم في الوظائف الخالية؟

تم تحديد عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم يرغب في التقديم، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يتطلب التقديم أن يكون هناك رقم جوال مسجل بشكل صحيح بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الشخصي لكل متقدم من أجل التواصل السريع في حالة القبول. يجب أن يتم إرفاق ورفع جميع المستندات المطلوبة في المكان المخصص لذلك، وأن يتم التأكد من رفع المستند بشكل واضح. يجب رفع كافة الملفات المطلوبة للتقديم بصيغة Pdf فقط وألا يتعدى حجم المستند الواحد عن (500 كيلو بايت). لا يتم قبول التعديل على البيانات التي تم إرسالها من خلال الطلب من جانب المتقدم وبعد الحصول على رقم الطلب. يجب رفع بعض الوثائق وفق التخصص الوظيفي المطلوب الذي يتقدم عليه كل شخص.

كيف أقدم في الوظائف المطلوبة؟

يتم التقديم في الوظائف الخالية من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي (مجمع الملك فهد) علي أن يكون التقديم خلال الفترة الزمنية التي تبدأ من يوم الأحد الموافق 1444/06/01هـ الذي يوافق 2022/12/25م ويستمر التقديم لمدة 10 أيام فقط.