نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف برنامج العمل عن بُعد للجنسين بوزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف برنامج العمل عن بعد، حيث تم الإعلان من جانب برنامج العمل عن بعد من خلال الموقع الإلكتروني التابع للبرنامج عبر (بوابة التوظيف)، حيث تم توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية لكلا من الجنسين (رجال ونساء) علي أن يتم العمل بنظام العمل (عن بُعد)، وذلك وفق عدد من الشروط الواجب أن تتوافر في كل متقدم يرغب في التقديم، وقد أوضح البرنامج أن الوظائف المطلوبة تتم وفق تخصصات متنوعة تحتاج إليها الوزارة تناسب جميع فئات المجتمع، ويتم التقديم بشكل إلكتروني لجميع الوظائف الشاغرة من خلال موقع البرنامج الإلكتروني، وسوف نوفر لكم رابط التقديم علي وظائف برنامج العمل عن بعد.

وظائف برنامج العمل عن بعد

أوضح برنامج العمل عن بعد عن احتياجه لعدد من التخصصات الوظيفية المختلفة لجميع الأفراد في المملكة العربية السعودية، ومن التخصصات المطلوبة ما يلي:

مطلوب (كاتب حفظ ملفات، كاتب بريدي، كاتب سجل، كاتب اتصال، كاتب وارد وصادر، كاتبة سجل، كاتب رواتب، كاتب استعلامات مركز خدمة عملاء، كاتب دوام).

مطلوب محاسب عام.

أخصائي مراقبة موارد بشرية.

أخصائي خدمة عملاء.

فني مواقع إلكترونية.

مقيِّم عقاري.

مُصمم جرافيك.

مطلوب أخصائي تسويق.

محصل.

وعدد آخر من التخصصات والمسميات الوظيفية المطلوبة التي يتم العمل بها عن بُعد وفق كل تخصص علي حدة ووفق كل شروط التقديم الخاصة بها.

شروط التقديم بالوظائف الخالية

التقديم في الوظائف الخالية مرتبط بعدد من الشروط العامة الواجب أن تتوافر في كل متقدم يرغب في التقديم، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة للوظيفة سعودي الجنسية.

أن يتراوح عمر المتقدم من 18 إلى 60 سنة.

لا يتطلب التقديم توافر شهادات عليا.

يتطلب التقديم أن يكون هناك معرفة أو إلمام من خلال استخدام الأجهزة التقنية.

رابط التقديم في وظائف العمل عن بُعد

أوضحت وزارة الموارد البشرية عن آلية التقديم لجميع الوظائف الخالية التابعة لها، علي أن يتم التقديم من خلال الدخول علي الموقع التالي (بوابة التوظيف) بعد التعرف علي الشروط ومهارات العمل المطلوبة وفق كل تخصص وظيفي مطلوب، وقد اشترطت الوزارة التسجيل في التأمينات قبل أن يقوم أي عامل بالتسجيل في الوظائف عن بُعد.