نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 33 وظيفة مالية وإدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ التقديم على وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف للرجال اليوم الأحد 25 ديسمبر الموافق هجريا 1/ 6/ 1444؛ حيث كشف المجمع عبر حسابه الرسمي على توتير عن توفر 33 وظيفة إدارية ومالية وفنية شاغرة، كما كشف عن شروط القبول والتسجيل لكل وظيفة، وعدد سنوات الخبرة المطلوبة من المتقدمين، بالإضافة إلى المؤهل العلمي المناسب والتخصص المطلوب، ليس هذا فحسب، بل إنه وضح إرشادات التقديم عبر الرابط الإلكتروني، وكان من بينها تسجيل بيانات التواصل بشكل صحيح، وإرفاق المستندات المطلوبة مع مراعاة ألا يتم التعديل على طلب التسجيل في الوظيفة بعد الإرسال.

وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

كشف مجمع الملك فهد عن حاجته لعدد من الرجال لشغل 33 وظيفة في مختلف الإدارات المالية والفنية والإدارية، واشترط على المتقدمين أن يكونوا حاملي الجنسية السعودية، وأن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم إليها؛ شهادة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، للتعين في الوظائف التالية:

فني تشغيل 26 وظيفة شاغرة.

مدقق مالي 3 وظائف.

أخصائي موارد بشرية وظيفتين.

محاسب وظيفتين.

التقديم على وظائف مجمع الملك فهد

لكي يستطيع المواطن التقديم على أحد الوظائف الفنية أو الإدارية والمالية المطروحة للرجال، يتتبع الخطوات الآتية:

يضغط على أيقونة التقديم أسفل الوظيفة المطلوبة.

يطلع على شروط القبول في الوظيفة سواء مدقق مالي أو محاسب وفني تشغيل آلات.

ينتقل إلى نموذج التقديم في الأسفل ثم يسجل البيانات المطلوبة.

يتعهد بصحة البيانات ويتحمل المسؤولية عن المعلومات الخاطئة، وأخيرا يضغط على زر تقديم.

شروط القبول في وظائف مجمع الملك فهد

حدد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف شروط التقديم على الوظائف، وجميعها اشترك في الشروط التالية:

أن يتسم المتقدم باللياقة الصحية لذلك.

أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات.

ألا يقل العمر عن 18 عام، وأن يكون متفرغا لشغل الوظيفة المتقدم إليها.

أن تكون الخبرات العلمية والدورات الحاصل عليها في نفس مجال التخصص.

أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل المطلوب لذلك.

ألا تقل مدة الدبلوم عن سنتين لوظائف فني تشغيل آلات ومحاسب، بينما لا تقل عن سنة للمتقدم إلى وظيفة أخصائي موارد بشرية.

أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الوظيفة، وأن يكون ملم بمهارات الحاسب الآلي.

إرشادات التقديم على الوظائف

عند التقديم على وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يجب أن يراجع المتقدم الإرشادات التالية:

يجب أن يكون طلب التقديم مكتملا وإلا تم استبعاده.

أن تكون البيانات صحيحة ومطابقة للمستندات الرسمية لذلك.

أن تقدم المستندات المطلوبة (صورة من المؤهلات العلمية، والخبرات والدورات، والسيرة الذاتية، والهوية الوطنية) بصيغة pdf في المكان الصحيح لذلك.

يشترط ألا يتجاوز الملف الواحد 500 كيلو بايت.

في النهاية يجب أن يحرص المتقدم في طلب التقديم على تسجيل بيانات التواصل (رقم الجوال، البريد الإلكتروني) بشكل صحيح.