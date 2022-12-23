نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن نتائج النيابة العامة برقم الهوية إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن الاستفادة من خدمة استعلام عن نتائج النيابة العامة برقم الهوية بشكل إلكتروني لمعرفة أسماء المقبولين في النيابة العامة عن طريق الدخول علي الموقع الرسمي النيابة العامة لمعرفة النتائج بواسطة استخدام رقم الهوية الوطنية لمعرفة مواعيد المقابلة الشخصية لاستكمال باقي مشوار القبول النهائي بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة لمطابقتها ولكن دعت لجنة أعضاء النيابة العامة للقبول والتسجيل دخول المقبولين والمقبولات الدخول على المنصة الإلكترونية الموحدة لقراءة الشروط المطلوبة وإحضار المستندات للمراجعة البيانات من خلال هذا المقال سوف نرفق لحضراتكم رابط موقع نتائج النيابة العامة دفعة هذا العام .

وفرت الهيئة بالمملكة العربية السعودية رابط تقديم النيابة العامة السعودية لكي يستطيع جميع الراغبين في التسجيل بشكل إلكتروني للالتحاق بالوظائف الإدارية الشاغرة لجميع الأفراد من المواطنين السعوديين وفقا لشروط القبول والتسجيل للعمل في العديد من المناطق بالأراضي الحجازية للرجال والنساء حيث سيتم أجراء المقابلة الشخصية لاستكمال باقي مراحل القبول النهائية.

نتائج النيابة العامة

هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية والتي تم تغير الاسم وشعار إلى النيابة العامة السعودية وذلك بسبب قرارات من خادم الحرمين الشريفين بتغير مسماها، حيث طالبت من جميع المترشحين والمترشحات على الوظائف الخالية الدخول على البوابة الإلكترونية للاطلاع على تفاصيل الشروط المطلوبة توفرها وحرصا منا على توفير أوقاتكم أحضارنا لحضراتكم جميع اللازم توفرها للعمل في وظائف النيابة العامة للنساء المعلن عنها لتوزيعهم بالعديد من المدن بالسعودية

استعلام عن نتائج النيابة العامة برقم الهوية

النيابة العامة دعت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الجميع الدخول على الرابط الرسمي للموقع النيابة العامة السعودي من اجل الاستعلام عن النتائج برقم الهوية الوطنية حتي يتمكن جميع المرشحين والمرشحات للوظائف معرفة مواعيد المقابلة الشخصية بواسطة تطبيق بعض من الخطوات موضح لكم عبر النقاط التالية .