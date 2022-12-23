نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة تعلن عن وظائف شاغرة برواتب تصل إلى 4000 جنيه في محافظة الشرقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة والتدريب على توفير الآلاف من فرص العمل الشاغرة للشباب المتعطلين عن العمل في كل المحافظات المصرية، وذلك عن طريق التواصل مع شركات القطاع الخاص، حيث أن التعيين في الوظائف الحكومية متوقف في الفترة الحالية، نظراً لوجود عدد كبير من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

كيفية التقديم في الوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة؟

الوظائف الجديدة المعلن عنها من قبل وزارة القوى العاملة للشباب موجودة في محافظة الشرقية، ويمكن التقديم في تلك الوظائف من خلال القيام بما يلي:-

الذهاب بشكل شخصي إلى مقر وزارة القوى العاملة الكائن 3 شارع يوسف عباس في مدينة نصر مع ضرورة اصحاب كل الأوراق والمستندات اللازمة.

التواصل عبر أرقام تليفونات الوزارة وهي 22403571 – 22609354.

التوجه إلى مديريات القوى العاملة في المحافظات والتابعة للوزارة.

التوجه إلى مكاتب العمل التابعة لمديريات القوى العاملة .

ما هي الوظائف الشاغرة المعلن عنها؟

أشارت وزارة القوى العاملة بأن الوظائف الشاغرة الجديدة، التي أعلنت عنها الوزارة تتمثل في الوظائف التالية:-

1- فرص عمل في إحدى شركات التمويل في شارع طلعت حرب وتتمثل في عدد (3) أخصائي تمويل بشرط أن يكون مؤهل المتقدم هو مؤهل عالي والسن 30 عام، الراتب سوف يتحدد في المقابلة الشخصية.

2- فرص عمل في إحدى شركات الصناعات الكهربائية في المنطقة الصناعية الثالثة والوظائف المطلوبة هي ما يلي:- عدد 5 مهندسين تصميم كهربي، عدد 5 مهندسين تصميم ميكانيكي، عدد 2 مهندس إنتاج، بشرط أن يكون المتقدم يحمل مؤهل عالي مناسب ومن الجنسين- 3 عمال لحام – 10 عمال إنتاج الشروط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط والسن من 25 إلى 27 سنة.

3- فرص عمل بأحد المستشفيات في منشية السادات بالزقازيق وتتمثل فيما يلي:- 50 ممرض، 5 موظف أمن، 10 عمال نظافة، بشرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو الشهادة الإعدادية والسن يتراوح من 20 إلى 25 سنة أما الراتب فهو 2400 جنيه.

4- فرص عمل في إحدى شركات الأدوية في حي الزهور، حيث تتمثل الوظائف المطلوبة في 3 مندوبين مبيعات خارجي بشرط أن يكون المتقدمين من الحاصلين على مؤهل متوسط وخبرة 3 سنوات والسن يتراوح ما بين 25 إلى 35 سنة والراتب 2400 جنيه.