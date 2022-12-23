نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقديم وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1444 على رتبة جندي/ جندي أول عبر ابشر للتوظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما زلنا نتابع تفاصيل تقديم وظائف مكافحة المخدرات للنساء والتي تم الإعلان عنها من قبل المديرية العامة لمَكافحة المُخدرات. نيابة عن الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب التسجيل والقبول على رتبة [جندي/جندي أول].

ووضحت الإدارة تفاصيل شروط استيفاء القبول للنساء الراغبات في الالتحاق بالإدارة العامة لمَكافحة المُخدرات. للوظائف العسكرية الشاغرة للنساء ممن تحملن التعليم الثانوي أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. وحددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية. مواعيد التقديم والرابط ويمكنك من خلال متابعة السطور التالية الحصول علي رابط تقديم وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1444.

شروط تقديم وظائف مكافحة المخدرات للنساء

حددت إدارة القبول المركزية بجهاز الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية شروط استيفاء الراغبات في التقديم على الوظائف الشاغرة، حيث تتضمن شروط التسجيل التالي:

من أهم الشروط التي تتضمنها الوظائف العسكرية بالمملكة العربية السعودية، هي الجنسية السعودية للمتقدم، مع مراعاة استثناء من نشأ مع آبائهم بينما كان آباؤهم يخدمون في الخدمات العامة في دول أجنبية مستثنون من الأصل. يجب أن تكون الراغبة في التقديم ممن تتمتع بالسيرة وحسن السلوك. من الضروري أن تكون الراغبة من الغير محكوم عليها بجرائم مخلة بالشرف والأمانة العامة. يجب أن يكن للمرشحة هوية وطنية سارية المفعول ومستقلة. ألا يكون المتقدمة قد تم تعيينها في وظيفة تندرج في نظام الخدمة العسكرية من قبل، أو أنهت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب. كما لا يمكن أن تكون سبق لها التعين في الوظائف العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تكون المتقدمة متزوجًا من غير سعودي ويجب أن تجتاز جميع إجراءات القبول والاختبارات. أخيرًا، بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة، يجب معادلتها من قبل وزارة التعليم.

بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلا؛ فقد أكددت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. على ضرورة استيفاء الشروط السابقة لمن ترغبن في التقديم على الوظائف العسكرية.

رابط تقديم مكافحة المخدرات للنساء

يمكن التقدم للوظائف في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للنساء ممن يستوفون شروط التسجيل السابقة، زيارة الرابط الرسمي عبر منصة أبشر للتوظيف بواسطة هذا الرابط (https://jobs.sa)، حيث خصصت الإدارة العامة للقبول المركزي ذلك الرابط الذي يتمكن من خلاله النساء فتح نموذج ملاء الوظائف الشاغرة، واتباع خطوات التسجيل الإلكتروني على وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1444.