نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحرس الوطني يعلن عن وظائف للتشغيل والصيانة للجنسين من الابتدائية حتى الجامعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الحرس الوطني من أهم عمليات البحث في المملكة العربية السعودية، بعد إعلان عن توفر وظائف بالحرس الوطني السعودي تتزايد البحث عن معرفة شروط التقديم وموعد التقديم وكيفية وخطوات التقديم وسوف نوضح بداخل المقال كل هذا خدمة لقرائنا ولمريدي موقع ثقفنيونوضح كذلك رابط التقديم بداخل المقال، حيث أعلنت عنها وزارة الحرس الوطني تشمل الرجال والنساء للتعيين على بند التشغيل والصيانة، وذلك تضم جميع المؤهلات الدراسية تبدأ من الابتدائية وحتى البكالوريوس وذلك في التخصص المطلوب للوظيفة، حيث نوهت أن عملية القبول تأتي لمن انطبقت عليه كافة الشروط المحددة هذا بجانب اتباع كافة التعليمات والإرشادات التي تخص الترشيح المبدئي ومن ثم النهائي، لذلك على الجميع الالتزام والدقة حين تسجل طلب التقديم مع مراعاة كتابة المعلومات بشكل صحيح لتفادي استبعاد الطلب.

مواعيد التقديم في وظائف الحرس الوطني السعودي:

وقد أوضحت وظائف الحرس الوطني من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” حول موعد بدء التقديم للحصول على الوظيفة من اليوم الموافق 18 من شهر ديسمبر 2022 الموفق 25 جمادى الأولى 1444، ويستمر حتى يوم الخميس 22 منديسمبر 2022 الموافق للثامن والعشرين من الشهر الهجري.

شروط التقديم على الوظائف الحرس الوطني السعودي:

أن تكون ذو جنسية سعودية ومكتمل الأهلية.

يبدأ عمر الشخص المتقدم من 18عام بحد أدنى ولا يقل عن ذلك حتى 40 عام ولا يزيد عن ذلك بحد أقصى.

ضرورة أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح، بالإضافة إلى الفحص الطبي من خلال اللجنة المعتمدة لوزارة الحرس.

كتابة كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح بهدف ضمان استبعاد الطلب حين عملية تطابق البيانات.

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم يمتلك كافة الخبرات لجميع المتقدمين فيجب أن تكون محدد بطبيعة المهنة، وذلك مع توضيح مدة بداية ونهاية الخدمة ولابد أن تكون مصدقة من جهة العمل وموثقة بيبان من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويشترط ان تكون كل المستندات الثبوتية المطلوبة وجاهزة، وأن يكون الشخص حاملا للمؤهل العلمي المطلوب.

ويشترط أن يقدم دليل على أنه لم يسبق وأن تم الحكم عليه في قضية تخل بالشرف أو الأمانة العامة.

الوظائف المطلوبة والمتاحة للتوظيف في الحرس الوطني:

قامت وزارة الحرس الوطني بالإعلان عن فرصة وظائف كاملة يمكن لكل من الرجال والنساء التقديم عليها حيث تضم كافة التخصصات عديدة تحتاج مؤهلات متنوعة، والمهنة المطلوبة وطبيعة العمل بها سواء للرجال أو النساء والمؤهل الدراسي المحدد أيضاً، تشمل مجالات (الهندسة “مساعد” – فني صناعات وإلكترونيات – تشغيل خط تجميع آلي – فني صيانات كهربائية وميكانيكية – فني إنشاءات – فني هندسة كهربائية – فني زراعي – مراقب تعديات وتسريبات مياه – مشغل مخرطة – مصمم جرافيك – بناء – دهان – سباك – نجار – عامل زراعي) وبعض التخصصات الاخرى وهي كالتالي:

ممرض وأخصائي دعم فني فني حاسب آلي أول مفتش سلامة فني صوتيات ومرئيات ثان مسؤول شبكات أخصائي دعم فني وكذلك مسؤول نظم إدارية.

كيفية التقديم لوظائف وزارة الحرس الوطني: